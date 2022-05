EXPOSITION DE MME DUCOS-SOLER CAROLINE Palavas-les-Flots, 2 juin 2022, Palavas-les-Flots.

EXPOSITION DE MME DUCOS-SOLER CAROLINE Palavas-les-Flots

2022-06-02 – 2022-06-08

Palavas-les-Flots Hérault

09h/20h

Exposition de Mme DUCOS-SOLER Caroline

Galerie Gustave Courbet

Entrée libre

Infos : 0652706114 ou josemariesoler@yahoo.fr

Caroline DUCOS-SOLER fait une halte à la Galerie COURBET de Palavas-les-Flots, pour le plaisir de sa clientèle de la région et des touristes. Elle expose régulièrement au-delà de nos frontières.

Sa peinture est intemporelle, ses réalisation allant du contemporain au figuratif et natures

mortes. Pour exemple le champ de blé et de coquelicots est une vue de la Provence peinte à

l’acrylique sur toile de lin, de même que le musicienne au banjo oriental.

09h/20h

Exposition de Mme DUCOS-SOLER Caroline

Galerie Gustave Courbet

Entrée libre

Infos : 0652706114 ou josemariesoler@yahoo.fr

josemariesoler@yahoo.fr +33 6 52 70 61 14

09h/20h

Exposition de Mme DUCOS-SOLER Caroline

Galerie Gustave Courbet

Entrée libre

Infos : 0652706114 ou josemariesoler@yahoo.fr

Caroline DUCOS-SOLER fait une halte à la Galerie COURBET de Palavas-les-Flots, pour le plaisir de sa clientèle de la région et des touristes. Elle expose régulièrement au-delà de nos frontières.

Sa peinture est intemporelle, ses réalisation allant du contemporain au figuratif et natures

mortes. Pour exemple le champ de blé et de coquelicots est une vue de la Provence peinte à

l’acrylique sur toile de lin, de même que le musicienne au banjo oriental.

Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-03-29 par