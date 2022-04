Evènement automobile féminin : rallye des Princesses Richard Mille Bagnoles de l’Orne Normandie, 17 mai 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Evènement automobile féminin : rallye des Princesses Richard Mille avenue de l’hippodrome Jardins du Lac Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-05-17 12:10:00 12:10:00 – 2022-05-17 14:15:00 14:15:00 avenue de l’hippodrome Jardins du Lac

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

21è édition organisée par Zaniroli Classic Events.

De 12h10 à 14h15. Jardins du lac ou bd de l’hippodrome (selon état des jardins)

Depuis plus de 20 ans, le Rallye des Princesses Richard Mille propose une invitation au voyage à travers les plus belles régions de France. L’épreuve de cette année relie en 5 jours Paris à La Baule en faisant étape au Touquet, Deauville et Dinard. Elle met les femmes et leur passion pour l’automobile d’exception à l’honneur. Les voitures admises à concourir sont des modèles de 1946 à 1985.

Lors de ce rallye de régularité en terme de pilotage et de navigation, environ 90 véhicules arriveront de Deauville par la route de St Michel-des-Andaines (D235) et feront un arrêt dans les jardins du lac avant leur pause déjeuner puis repartiront vers Dinard.

Renseignement et réservation (participants) 04 92 82 20 00

+33 2 33 37 85 66

