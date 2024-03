ÉTIENNE FLETCHER • LE MANS POP FESTIVAL Rue d’Arcole Le Mans, vendredi 29 mars 2024.

Pour les 30 ans du Mans Pop Festival, Le Mans Cité Chanson, la Ville du Mans et le Palais des Congrès et de la Culture du Mans proposent ÉTIENNE FLETCHER [Pop-folk alternatif] Étienne Fletcher propose un spectacle intime allant du rock au blues, du folk au pop, et portant en son cœur la fierté francophone de l’Ouest canadien. Capable de créer une connexion palpable avec le public grâce à son message authentique, l’artiste se démarque par son énergie contagieuse et sa fougue rafraîchissante ••• 1er Prix du Festival International de la Chanson de Granby Québec ••• Tarifs de 8 à 14€. Billetterie sur Hello Asso (et sur place le soir du concert). 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

