Eté actif 2022 : Balade à Poney Campagne, 8 août 2022, Campagne. Eté actif 2022 : Balade à Poney Poney Club Arc en Ciel Lieu-dit Peyrat Campagne

2022-08-08 17:00:00 – 2022-08-08 18:00:00 Poney Club Arc en Ciel Lieu-dit Peyrat

Petits tours de poneys. Encadrement par des professionnels diplômés. Activité pour les 2-6 ans. Obligation d'être accompagné d'un adulte. 12 personnes maximum par groupe. Réservation en ligne ouverte à partir du 21 juin. +33 5 53 51 82 60

Poney Club Arc en Ciel Lieu-dit Peyrat Campagne

