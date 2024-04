Week-end de l’Ascension à la Madeleine la Madeleine d’antan Tursac, vendredi 10 mai 2024.

Week-end de l’Ascension à la Madeleine la Madeleine d’antan Tursac Dordogne

Le temps d’un week-end, retrouverez nos artisans qui animeront le village par des démonstrations interactives en direct. « La Madeleine d’antan » vous permettra de comprendre comment vivaient les habitants de ce village troglodytique médiéval !

Mesdames et Messieurs, bloquez votre week-end de l’ascension, nos artisans préférés sont de retour !

Les 10, 11 et 12 mai aura lieu l’immanquable rendez-vous annuel du Site La Madeleine d’Antan.

Un week-end où les visiteurs pourront passer un moment hors du temps avec des artisans passionnants !

Quoi de mieux que des journées interactives et animées pour comprendre comment vivaient les habitants de ce village troglodytique médiéval !

Pour vous donner un avant goût du voyage, voici déjà quelques-uns des artisans qui seront présents pendant ces 3 jours herboriste, vannière, tailleur de pierre, forgeron, doreuse, plumassier, vitrailliste, coutelier, potier sur corde, boulanger, sculpteur sur bois, dentellière, berger, trufficulteurs, lauzier, … 7.7 7.7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Le Petit Marzac

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Week-end de l’Ascension à la Madeleine la Madeleine d’antan Tursac a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère