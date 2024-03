La Distillerie de l’Ort fait son festival Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux, vendredi 10 mai 2024.

La Distillerie de l’Ort fait son festival Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux Dordogne

Des sonorités balkaniques, sud-américaines, hip-hop, afro, jazz, rock-musette et électro Une édition qui s’annonce festive et énergique !

Billet sur place ou en prévente.

Restauration sur place.

Visite de la distillerie.

Vendredi 10 mai

⁃ La caravane @sidiwacho ! Cumbia-hip-hop-Balkan et textes très engagés, ça va bouger sous le chapiteau !

⁃ Quatre dandies sur scène les @romanodandies.

⁃@Ekyoz revient avec son irrésistible électro-tropical

Samedi 11 mai

⁃ Entre rock et musette, énergie métissée @lesnouveauxdossiers feront guincher toutes les générations

⁃ Place à l’énergie solaire et au groove des @atomicpingpong,

⁃ @Slin des voisins de @vizarassociation posera ses platines à la Distillerie de l’Òrt pour finir ce festival en beauté !

Et pour ouvrir les deux soirées, on a le plaisir d’accueillir chaque soir un groupe du Conservatoire de la Dordogne, antenne de Montignac.

Visite de la distillerie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 17:00:00

fin : 2024-05-11

Distillerie de l’Ort 176 chemin de Fonfroide

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@distilleriedelort.com

