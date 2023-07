Salon Métiers & Arts Place des Cornières Monpazier, 9 mai 2024, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Le prochain Salon Métiers & Arts aura lieu les 9, 10, 11 et 12 mai 2023 au cœur de la Bastide de Monpazier sur le territoire du Grand Bergeracois. Cet événement phare regroupera plus de 50 Artisans d’Art et Artistes présents en boutiques et sous chapiteaux..

2024-05-09 fin : 2024-05-12 19:00:00. .

Place des Cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The next Salon Métiers & Arts will take place on May 9, 10, 11 and 12, 2023 in the heart of the Bastide de Monpazier in the Greater Bergerac region. This flagship event will bring together more than 50 craftsmen and artists in stores and under marquees.

El próximo Salon Métiers & Arts tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2023 en el corazón de la Bastide de Monpazier, en la región del Gran Bergerac. Este evento emblemático reunirá a más de 50 artesanos y artistas en tiendas y bajo carpas.

Der nächste Salon Métiers & Arts wird am 9., 10., 11. und 12. Mai 2023 im Herzen der Bastide von Monpazier in der Region Grand Bergeracois stattfinden. Die Veranstaltung wird von mehr als 50 Kunsthandwerkern und Künstlern besucht, die in Geschäften und Zelten vertreten sind.

Mise à jour le 2023-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides