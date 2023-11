Les journées du terroir Sarlat-la-Canéda, 8 mai 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Pour les grands gourmands, les Journées du Terroir de Sarlat sont faites pour vous !

Les jeudis et vendredis de l’ascension, rendez-vous avec les producteurs de notre Terroir !

Pour les trouver, il vous suffit d’arpenter les ruelles du centre de la cité médiévale. Optez pour le grand panier ! Lait, miel, vins, cochonnailles, champignons, châtaignes du Périgord, confitures et même caviar de Neuvic…

C’est l’un des plus grands rendez-vous gourmands de l’année!

Des dégustations et des animations seront proposées sur les stands :

Fabrication de bière,

Démonstration de cavage,

Démonstration de greffage sur des châtaigniers,

Cueillette de fraises,

Pressage de noix et fabrication d’huile,

Découpes et cuisine du canard,

Sur l’espace enfants situé cour des Fontaines, maquillage et ateliers manuels seront proposés gratuitement..

2024-05-08 fin : 2024-05-09 . .

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Journées du Terroir de Sarlat are just what you need!

On Ascension Thursday and Friday, meet our local producers!

To find them, all you have to do is wander the narrow streets of the medieval town center. Opt for the big basket! Milk, honey, wine, cochonnailles, mushrooms, Périgord chestnuts, jams and even Neuvic caviar?

It’s one of the biggest gourmet events of the year!

Tastings and entertainment will be offered at the stands:

Beer-making,

Cavage demonstration,

Grafting demonstration on chestnut trees,

Strawberry picking,

Walnut pressing and oil production,

Duck cutting and cooking,

The children?s area in the Cour des Fontaines features free face-painting and handicraft workshops.

Las Journées du Terroir de Sarlat son ideales para los amantes de la gastronomía

Los jueves y viernes de la Ascensión, conozca a los productores de nuestro terruño

Para encontrarlos, sólo tiene que pasear por las callejuelas del centro de la ciudad medieval. ¡Vaya a por la cesta grande! Leche, miel, vino, carne de cerdo, setas, castañas del Périgord, mermeladas e incluso caviar de Neuvic..

Es uno de los mayores acontecimientos gastronómicos del año

Habrá degustaciones y animaciones en los stands:

Elaboración de cerveza,

Demostración de cavage,

Demostraciones de injertos en castaños,

Recogida de fresas,

Prensado de nueces y producción de aceite,

Despiece y cocción de patos,

En la zona infantil del Cour des Fontaines habrá pintacaras gratuito y talleres de manualidades.

Für große Feinschmecker sind die Journées du Terroir de Sarlat genau das Richtige!

Am Donnerstag und Freitag nach Christi Himmelfahrt treffen Sie sich mit den Erzeugern unseres Terroirs!

Um sie zu finden, müssen Sie nur durch die Gassen des Zentrums der mittelalterlichen Stadt schlendern. Entscheiden Sie sich für den großen Korb! Milch, Honig, Wein, Schweinefleisch, Pilze, Kastanien aus dem Périgord, Marmeladen und sogar Kaviar aus Neuvic?

Dies ist einer der größten Gourmet-Termine des Jahres!

An den Ständen werden Verkostungen und Animationen angeboten:

Herstellung von Bier,

Vorführung der Höhlenbesichtigung,

Demonstration der Veredelung von Kastanienbäumen,

Pflücken von Erdbeeren,

Pressen von Walnüssen und Herstellung von Öl,

Zerlegen und Kochen von Enten,

Auf dem Kinderbereich im Cour des Fontaines werden kostenlos Kinderschminken und Bastelkurse angeboten.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir