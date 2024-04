Weekend de l’Ascension à la Roque Saint-Christophe La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier, jeudi 9 mai 2024.

Le weekend de l’Ascension s’annonce exceptionnel à la Roque Saint-Christophe ! Les 9, 10 et 11 mai 2024, Les troupes Historia Aquitanorum et Sancte Solari seront présentes toute la journée pour échanger avec vous sur leur passion du Moyen Âge ! Grâce à de nombreux intervenants, vous replongerez, le temps d’une visite en plein XIIème siècle, dans le quotidien des habitants de la falaise ! De nombreuses thématiques seront présentées dans des ateliers la chevalerie, l’alimentation et la vie paysanne…

Des visites guidées vous seront proposées à 10h15, 11h15, 14h30, 15h30 et 16h30, ainsi que les démonstrations d’engins de levage médiévaux à 10h15 et 11h15. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-11 18:30:00

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@roque-st-christophe.com

