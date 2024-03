marché céramique Bussière-Badil, jeudi 9 mai 2024.

marché céramique Bussière-Badil Dordogne

L’association Quatre à Quatre accueille une sélection de 44 céramistes de grand talent.

Le Marché Céramique met à l’honneur ce que la céramique contemporaine compte de plus créatif, de plus artistique et de plus accompli. Il reçoit Ule Ewelt. Elle franchira la frontière allemande pour émerveiller le public de son savoir-faire durant les 4 jours par le biais de démonstrations. Admiratrice des artistes de la préhistoire, elle saisit, comme eux, l’essence intérieure des animaux qu’elle interprète avec l’argile afin de capturer un mouvement hors du temps, archaïque.

À l’instar de cette artiste, Bénédicte Vallet nous plongera dans un univers intemporel, à la lisière du végétal, de l’animal et du minéral. Créatrice de textiles céramiques , elle assemble ses fragments de porcelaine qui ont traversé les âges avec des fibres naturelles. Ses œuvres seront exposées à l’église. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-12

Halle des sports

Bussière-Badil 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bussiereceramique@gmail.com

L’événement marché céramique Bussière-Badil a été mis à jour le 2024-03-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin