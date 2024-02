Festival « Les Musicales du Clocher » Saint-Astier, jeudi 9 mai 2024.

Festival « Les Musicales du Clocher » Saint-Astier Dordogne

Artistes de renommée nationale et internationale, concert à 20h30 (église)

– Jeudi 09/05 The Many Voices, (orgue, trompette, soprano)

– Vendredi 10/05 ciné-concert avec Samuel Liégon (orgue), improvisation sur le film muet L’Aurore

– Samedi 11/05 Trio Amavoce, les plus beaux airs sacrés

3 concerts avec des artistes de renommée nationale et internationale

– Jeudi 09/05 The Many Voices, avec Olivier Salandini (orgue), François Frémeau (trompette), Cécile Achille (soprano)

– Vendredi 10/05 ciné-concert avec Samuel Liégon (orgue), improvisation sur le film muet L’Aurore (1927, réalisé par Friedrich Wilhem Murnau)

– Samedi 11/05 Trio Amavoce, les plus beaux airs sacrés (Mozart, Rossini, Bizet…) avec Samuel Liégon (orgue), Jocelyne Lucas (soprano), Céline Mata (harpe)

20h30, église

Réservation en ligne à partir du 02/04 https://www.billetweb.fr/concert-orgue1#%20Le%20programme

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 / 06 07 32 60 05 / 07 86 79 93 50 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11

Eglise

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival « Les Musicales du Clocher » Saint-Astier a été mis à jour le 2024-02-19 par Vallée de l’Isle en Périgord