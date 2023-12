COMME JOHN Essay, 15 mars 2024, Essay.

Essay Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Dans les années 90 et 2000, les 2 sœurs Salvat usent leurs souliers vernis dans la cour du Conservatoire de musique. 15 ans plus tard, au milieu des années 2010, elles lancent le duo Comme John. Après avoir usé les K7 et les vinyles de leurs parents mélomanes, elles se forgent leur univers musical mêlant la pop anglaise à la chanson française des années 60-70. Comme Barbara aurait pu être le nom du groupe mais elles choisissent finalement John (Lennon). L’univers du groupe est un trait d’union entre Françoise Hardy, Barbara, Les Beatles et la Grande Sophie, entre balades nostalgiques et petits tubes discodeïnes. Aujourd’hui, les deux multi-instrumentistes distillent leur « pop chic » sur la scène française. Elles ont sorti fin 2020 l’album « Douce Folie » salué par les médias (Rock & Folk, RFI, Culturebox, Francofans, France Bleu national…) puis, en 2022, « Eté 80 », court recueil de 5 titres débordants de baisers volés, de pirouettes et de malice. Cet EP porte bien son nom, laissant aux souvenirs la dolce vite des sixties et de toutes les influences passées. Du studio au live, le mélange bien particulier de Comme John est subtil et efficace : poésie, mélodies entêtantes, polyphonies vocales et une énergie communicative. Sur Scène, ces deux hyperactives allient tout ce qui les animent pour créer leur French Pop : un piano feutré et une flûte traversière ultra rythmique pour le côté organique et des touches délicates de musique électronique teintée de synthé vintage. Une poignée d’années et près de 300 concerts ont rapproché Claire et Gaëlle d’une œuvre sensuelle qui respire l’air du temps, à l’heure où la chanson française retrouve des couleurs et s’aventure à la lisière des productions les plus contemporaines..

Essay 61500 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par Orne Tourisme