Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Woman at war » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 8 mars 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

« Woman at war » de Benedikt Erlingsson avec Geirharosdottir Haldora, Siguroarson Johann.

Halle, 49 ans, est une écologiste islandaise convaincue. Elle déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande. Mais alors qu’elle s’apprête à saboter des lignes à haute tension, elle apprend qu’une demande d’adoption déposée depuis longtemps vient d’aboutir…

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2024-03-08 20:30:00 fin : 2024-03-08 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



« Woman at war » by Benedikt Erlingsson with Geirharosdottir Haldora, Siguroarson Johann.

Halle, 49, is a convinced Icelandic environmentalist. She declares war on the local aluminum industry, which is disfiguring her country. She takes every risk to protect Iceland’s Highlands. But just as she is about to sabotage some high-voltage power lines, she learns that a long-standing adoption application has just been granted…

Practical: at Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard.

« Mujer en guerra » de Benedikt Erlingsson con Geirharosdottir Haldora, Siguroarson Johann.

Halle, de 49 años, es una ecologista islandesa comprometida. Declara la guerra a la industria local del aluminio, que está desfigurando su país. Se arriesga para proteger las tierras altas de Islandia. Pero justo cuando está a punto de sabotear unas líneas eléctricas de alta tensión, se entera de que le acaban de conceder una solicitud de adopción…

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire en Rémalard.

« Woman at war » von Benedikt Erlingsson mit Geirharosdottir Haldora, Siguroarson Johann.

Die 49-jährige Halle ist eine überzeugte isländische Umweltschützerin. Sie erklärt der örtlichen Aluminiumindustrie, die ihr Land verunstaltet, den Krieg. Sie geht jedes Risiko ein, um das isländische Hochland zu schützen. Doch als sie gerade dabei ist, Hochspannungsleitungen zu sabotieren, erfährt sie, dass ein langjähriger Adoptionsantrag erfolgreich war…

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

