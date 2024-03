Escape game Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin, mercredi 21 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T17:30:00+01:00 – 2024-02-22T03:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T17:30:00+01:00 – 2024-03-07T03:30:00+01:00

Changement de décor mais toujours des choses à trouver, des énigmes, des jeux… Imaginez que la médiathèque devienne un plateau de jeu grandeur nautre !

A partir de 8 ans et sur inscription.

Allée du Grand Pré 56760 Penestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 41 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/escape-game-penestin.html »}]

FAMILLE JEUNESSE