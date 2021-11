Ensemble la Quintina: Mass for an ordinary daye, de Nicholas Ludford Temple protestant de Versailles, 31 janvier 2022, Versailles.

Ensemble la Quintina: Mass for an ordinary daye, de Nicholas Ludford

Temple protestant de Versailles, le lundi 31 janvier 2022 à 19:30

La Quintina aime Nicholas Ludford, le groupe aurait pu prendre le nom de ce compositeur oublié, négligé voire renié… et pourtant si génial et irrévérencieux. Refusant d’épouser la réforme anglicane et son style musical décrété par Henry VIII, ce compositeur londonien de la première moitié du 16e siècle fut déclassé au rang de simple sacristain, préférant inventer des polyphonies complexes et fleuries entre tradition et modernité. Les musiciens de La Quintina souhaitent dresser un ultime portrait de Nicholas Ludford en interprétant une autre messe inédite issue des Lady Masses. La Missa Feria II dévoile une facette plus complexe et sombre du compositeur. Sa science du contrepoint à trois voix lui permet de donner mille couleurs au mode de ré, et transporte l’auditeur dans une autre temporalité. Les trois voix et l’orgue portatif de La Quintina suivent le trajet d’une mélodie inventée par John Dunstable, enluminée par Nicholas Ludford et William Whitbroke.

Libre participation aux frais, réservation conseillée sur le site des Chemins de Musique

Temple protestant de Versailles 3 Rue Hoche, 78000 Versailles



