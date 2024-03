Gary ouvre l’œil Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles Versailles, vendredi 26 avril 2024.

Gary ouvre l’œil Le collectif Gary ouvre l’œil dans les garages et, avec ses digressions plastiques, vous emmène du burlesque au poétique, de l’abstrait au narratif, du grave (un peu), à l’humoristique (beaucoup). 26 – 28 avril Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles Entrée libre.

Début : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Le collectif Gary avec son entonnoir éponyme expose pour la 4e fois et continue avec bonheur à ouvrir l’œil dans les garages de particuliers. Céramiques, peintures, photos, vidéos et installations. Déambulez de références artistiques en digressions plastiques, racontez-vous des histoires et comme à chaque fois cherchez Gary l’entonnoir.

Galerie de l'École des Beaux-arts de Versailles 11, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

©Nathalie Houdebine