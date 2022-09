Événement en ligne avec Laurent Gaudé Lundi 3 octobre, 18h00 En ligne sur Youtube et Facebook

En ligne

Assistez à la rencontre en ligne avec Laurent Gaudé autour de son ouvrage « Chien 51 » paru aux éditions Actes Sud.

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «



https://www.youtube.com/LibrairieMollat Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat Retrouvez le livre : https://cutt.ly/EVOoyf3 Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé. ©Electre 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T18:00:00+02:00

2022-10-03T19:00:00+02:00 ©Jean-Luc Bertini

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Laurent Gaudé En ligne sur Youtube et Facebook 2022-10-03 was last modified: by Événement en ligne avec Laurent Gaudé En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 3 octobre 2022 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde