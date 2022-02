« En attendant Godot » Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

« En attendant Godot » Perche en Nocé, 9 juillet 2022, Perche en Nocé. « En attendant Godot » Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé

2022-07-09 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-09 Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière

« En attendant Godot » de Samuel Beckett. Une création de la Compagnie Les Vagabonds, théâtre du Pavé à Toulouse. Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. Billetterie en ligne sur https://www.theatrebassepassiere.com/

