ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE (2ND TOUR) Palavas-les-Flots, 24 avril 2022

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 19:00:00

Palavas-les-Flots Hérault

Les bureaux de vote seront ouverts au public de 8h à 19h. 

Élection Présidentielle (2nd tour)
Se munir d'une pièce d'identité et de sa carte électorale
Salle bleue
Infos : 04 67 07 73 40

