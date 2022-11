Capture The Flag • Cybersécurité et cyberdéfense École Hexagone • Campus de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Le temps d’une soirée mettez-vous dans la peau d’un cybercombattant aux côté de l’équipe CTF de l’École Hexagone. handicap moteur mi École Hexagone • Campus de Versailles 12, parvis du Colonel Arnaud BELTRAME, 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France L’École Hexagone, propose un Mastère en Cyberdéfense, dirigé par le Commandant Nicolas MALBEC. À partir de 17 heures (vous pouvez arriver un peu plus tard) et jusqu’à 23 heures, suivez et participez aux côtés de l’équipe CTF de l’École à un CTF en-ligne où vous devrez faire preuve d’ingéniosité et de patience pour déjouer et remporter des défis en cybersécurité. Inscrivez-vous gratuitement auprès de Claire au +33 1 88 88 32 90. Pizzas et boissons offertes !

