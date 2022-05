“ECLAIREZ-VOUS!” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

“ECLAIREZ-VOUS!” Agde, 7 juillet 2022, Agde. “ECLAIREZ-VOUS!” Agde

2022-07-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-25 12:00:00 12:00:00

Agde Hérault 6 6 EUR Visite commentée des collections autour du thème de la lumière dans l’Antiquité suivie d’un atelier avec la confection d’une lampe à huile antique à partir d’un moule selon le modèle de votre choix : grec, romain, byzantin. >A partir de 16 ans

> Places limitées Agde

