Aspiran Aspiran Aspiran, Hérault DUO UN AIR D’AVIATEUR Aspiran Aspiran Catégories d’évènement: Aspiran

Hérault

DUO UN AIR D’AVIATEUR Aspiran, 22 janvier 2022, Aspiran. DUO UN AIR D’AVIATEUR Aspiran

2022-01-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-01-22

Aspiran Hérault Aspiran Au Café de la Poste, un « Duo un air d’aviateur ». Adrien et Denis vous proposent une sélection de musiques, du swing au rock en passant par des balades, reggae, funk, jazz, valse,. Le duo s’amuse et reprend les chansons de Jacques Higelin avec différents arrangements, en gardant l’esprit de l’auteur….

Possibilité de restauration sur place à partir de 19h30. Tarif : 5 €, une boisson est offerte. Au Café de la Poste, un « Duo un air d’aviateur ». Adrien et Denis vous proposent une sélection de musiques, du swing au rock en passant par des balades, reggae, funk, jazz, valse,. Le duo s’amuse et reprend les chansons de Jacques Higelin avec différents arrangements, en gardant l’esprit de l’auteur….

Possibilité de restauration sur place à partir de 19h30. Tarif : 5 €. +33 4 67 96 23 86 Au Café de la Poste, un « Duo un air d’aviateur ». Adrien et Denis vous proposent une sélection de musiques, du swing au rock en passant par des balades, reggae, funk, jazz, valse,. Le duo s’amuse et reprend les chansons de Jacques Higelin avec différents arrangements, en gardant l’esprit de l’auteur….

Possibilité de restauration sur place à partir de 19h30. Tarif : 5 €, une boisson est offerte. Aspiran

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Aspiran, Hérault Autres Lieu Aspiran Adresse Ville Aspiran lieuville Aspiran