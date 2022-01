Dictée Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Dictée Lormes, 31 janvier 2022, Lormes. Dictée Lormes

2022-01-31 14:00:00 – 2022-01-31

Lormes Nièvre Lormes Nièvre Organisée par Générations Mouvement. Les personnes intéressées prendront contact avec Nicole SCHMITT +33 3 86 22 86 20 Organisée par Générations Mouvement. Les personnes intéressées prendront contact avec Nicole SCHMITT Lormes

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse Ville Lormes lieuville Lormes

Lormes Lormes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes/