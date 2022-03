DES MONSTRES À NÉBIAN ! Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian Hérault Laissez-vous embarquer dans l’univers monstrueux d’Henriette Bichonnier et Pef, avec la lecture à haute voix de l’album “Les Aventures du monstre poilu”, proposée par l’équipe des bibliothécaires. Frissons garantis !

bibliotheque@nebian.fr +33 9 72 49 06 45 https://cc-clermontais-pom.c3rb.org/

