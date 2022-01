DÉPOLLUTION DE L’ÉTANG DU MÉJEAN Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

DÉPOLLUTION DE L’ÉTANG DU MÉJEAN Palavas-les-Flots, 30 janvier 2022, Palavas-les-Flots. DÉPOLLUTION DE L’ÉTANG DU MÉJEAN Palavas-les-Flots

2022-01-30 13:30:00 13:30:00 – 2022-01-30

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots RDV 13h30 aux 4 Canaux Dépollution de l’Etang du Méjean Le ramassage se ferait sur la partie sud du Méjean, au niveau du grau du Lez, zone où les déchets sont amenés par le Lez lors des crues. Associations présentes: Greenpeace, Océan Protection, Surfrider, Montpellier Zéro déchet. RDV 13h30 aux 4 Canaux Dépollution de l’Etang du Méjean

Le ramassage se ferait sur la partie sud du Méjean, au niveau du grau du Lez, zone où les déchets sont amenés par le Lez lors des crues. Accueil RDV 13h30 aux 4 Canaux Dépollution de l’Etang du Méjean Le ramassage se ferait sur la partie sud du Méjean, au niveau du grau du Lez, zone où les déchets sont amenés par le Lez lors des crues. Associations présentes: Greenpeace, Océan Protection, Surfrider, Montpellier Zéro déchet. Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots