Denis Monfleur (sculpture) – Un été ornais contemporain Bagnoles de l’Orne Normandie, 1 juillet 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Denis Monfleur (sculpture) – Un été ornais contemporain Place du Marché Office du Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-07-01 – 2022-10-02 Place du Marché Office du Tourisme

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Les sculptures de Denis Monfleur sont monumentales ou discrètes, timides et pleines d’assurance, majestueuses et réservées. Elles sont installées dans les rues de Bagnoles de l’Orne, dans certains lieux privés et publics. Certaines vous accueillent et d’autres se laissent découvrir presque par hasard. Lorsque l’on s’approche, la sensation d’être tout petit vous envahit, le granit impressionne, le marbre vert du Japon hypnotise, les albâtres intimident. Une taille brute mêlée à une grande sensibilité donnent à ces oeuvres une certaine humanité, une fragilité et une poésie. Denis Monfleur dit tout ce que restituent les nuances de la pierre, les ombres et les lumières, les anfractuosités et les pics, le poli et le rugueux, l’élégance des courbes et la tension des arrêtes.

Sculptures visibles

* en intérieur : Office de tourisme, Béryl, Salle du roi Arthur (Centre des Congrès), Grottes, Résidence des thermes, Mairie, Gué aux Biches, Manoir du Lys.

* en extérieur : Office de tourisme, Jardins du lac, Square Gould, Parc du château, Gué aux Biches

Les sculptures de Denis Monfleur sont monumentales ou discrètes, timides et pleines d’assurance, majestueuses et réservées. Elles sont installées dans les rues de Bagnoles de l’Orne, dans certains lieux privés et publics. Certaines vous accueillent…

Les sculptures de Denis Monfleur sont monumentales ou discrètes, timides et pleines d’assurance, majestueuses et réservées. Elles sont installées dans les rues de Bagnoles de l’Orne, dans certains lieux privés et publics. Certaines vous accueillent et d’autres se laissent découvrir presque par hasard. Lorsque l’on s’approche, la sensation d’être tout petit vous envahit, le granit impressionne, le marbre vert du Japon hypnotise, les albâtres intimident. Une taille brute mêlée à une grande sensibilité donnent à ces oeuvres une certaine humanité, une fragilité et une poésie. Denis Monfleur dit tout ce que restituent les nuances de la pierre, les ombres et les lumières, les anfractuosités et les pics, le poli et le rugueux, l’élégance des courbes et la tension des arrêtes.

Sculptures visibles

* en intérieur : Office de tourisme, Béryl, Salle du roi Arthur (Centre des Congrès), Grottes, Résidence des thermes, Mairie, Gué aux Biches, Manoir du Lys.

* en extérieur : Office de tourisme, Jardins du lac, Square Gould, Parc du château, Gué aux Biches

Place du Marché Office du Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2022-05-09 par