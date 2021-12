Montarnaud Montarnaud Hérault, Montarnaud DEBUG CAFE Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

DEBUG CAFE

2022-01-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-19 12:00:00 12:00:00

Votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable fait encore des siennes? Ce rendez-vous convivial est fait pour vous ! Apportez votre matériel et tous ensemble nous tâcherons de répondre aux questions et difficultés de chacun.

