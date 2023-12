Balade gourmande au Haras national du Pin D926 Le Pin-au-Haras Catégories d’Évènement: Le Pin-au-Haras

D926 Le Pin-au-Haras

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-07-09 11:30:00

Dans une voiture hippomobile tout spécialement adaptée à cette activité, vous vous promenez sur le Domaine du Pin en compagnie de deux de nos magnifiques percherons. Lors de cette balade, rythmée au son des sabots, vous aurez le plaisir de partager un déjeuner gourmand composé à partir de produits 100 % régionaux. Sur réservation préalable – Minimum 6 personnes – Maximum 8 personnes EUR.

D926

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie

