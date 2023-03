VEND’HARMONIES 2023 CYEL La Roche-sur-Yon Catégorie d’Évènement: La Roche-sur-Yon

VEND’HARMONIES 2023 CYEL, 1 avril 2023, La Roche-sur-Yon. VEND’HARMONIES 2023 Samedi 1 avril, 20h00 CYEL La Philhar de la Roche sur Yon, en partenariat avec la ville de la Roche sur Yon, le conservatoire de musique et la CMF Vendée, est fière de pouvoir de nouveau vous présenter son festival d’Orchestres d’Harmonie Vendéens ! Cet évènement unique en Vendée a été imaginé pour réunir les Orchestres d’Harmonie du département sur scène à la Roche sur Yon. Samedi 1er AVRIL à 20h :

L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire sous la direction de Marc PINSON

La Philhar sous la direction d’Alain DURANDIERE Dimanche 2 AVRIL à 15h30 :

L’Orchestre d’Harmonie du Pays de Montaigu sous la direction de Ronan HEURTIN

L’Orchestre d’Harmonie de Luçon sous la direction d’Anne-Laure LUCAS Lieu : Le CYEL, rue Salvador Allende à la Roche sur Yon. Mini concerts dans le hall du CYEL pendant les entractes.

Accès au Hall du CYEL gratuit le dimanche à partir de 14h.

Bar et pâtisseries en vente sur place. Réservations : HELLOASSO

Ou sur place à l’entrée de l’auditorium du CYEL le jour de l’évènement CYEL 10, rue Salvador-Allende , 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/societe-philharmonique-de-la-roche-sur-yon/evenements/la-philhar-vend-harmonies-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

