Cette épreuve se déroule en 3 étapes : • une course en ligne le samedi 21 mai (Putanges le Lac-Magny le Désert), • un chrono individuel à Briouze le dimanche 22 mai (matin), • une course en ligne le dimanche 22 mai (après-midi) avec départ de Briouze et arrivée (3ème passage sur la ligne vers 16h45) à Bagnoles de l'Orne Normandie. Côté protocole, des maillots distinctifs seront remis aux différentes compétitrices : vainqueur de l'étape, classement meilleur grimpeur, points chauds, Km 61, meilleure Junior… classement général

