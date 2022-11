CROSS COUNTRY CHALLENGE ANTOINE BOROWSKI Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges 3e EDITION L’A.S. Saint Remy Vittel Athlétisme vous présente « CROSSE COUNTRY CHALLENGE ANTOINE BOROWSKI »

Athlète Vittellois équipe de France de 1969-1972. Nouveau Relais mixte 2H/2F

Kid’s Cross Jeunes et courses par catégories ouvertes à tous avec certificat médical + Pass sanitaire obligatoire. 800€ de primes / Séjours sportifs / Soins thermaux à gagner par équipes + 9000€ de récompenses sur l’ensemble des courses. Pas d’inscription sur place. +33 6 22 04 55 62 http://saintremyvittel.athle.org/ PHOTO SAINT REMY ATHLETISME

