6IÈME VIDE GRENIER ET FÊTE FORRAINE Frizon, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche

Le vide grenier de Frizon est aujourd’hui l’un des plus gros évènements du genre dans le secteur.

Ouverture au public de 6h à 18h

Accueil exposant à partir de 5h30. Ouvert aux particuliers, professionnels et habitants

2€ le mètre linéaire, café offert

Possibilité de mettre la voiture derrière l’emplacement à partir de 5 mètres réservés

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 06:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Frizon 88440 Vosges Grand Est

L’événement 6IÈME VIDE GRENIER ET FÊTE FORRAINE Frizon a été mis à jour le 2024-04-02 par OT EPINAL ET SA REGION