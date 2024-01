EXPOSITION : NATURE PLURIELLE D’AMANDINE GOLLÉ Collège Guy Dolmaire Mirecourt, mercredi 17 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-17 14:30:00

fin : 2024-01-17 16:00:00

Exposition : Nature plurielle d’Amandine GOLLÉ.

Du 15 au 26 janvier 2024 : sur rendez-vous, entre 8h30 et 18h00, tous les jours de la semaine.

Visite libre le mercredi 17 janvier et le samedi 20 janvier de 14h30 à 16h.

Renseignements et INSCRIPTION (obligatoire sauf mercredi et samedi) au 06 11 58 89 42 (laissez un message ou un sms avec vos nom, prénom, numéro de téléphone) ou à esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.frTout public

0 EUR.

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr



