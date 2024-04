Les GUS Les jardins de la Chapelle St Roch Saint-Dié-des-Vosges, samedi 4 mai 2024.

Début : 2024-05-04 14:00

Fin : 2024-08-10 19:00

J’exposerai du 4 mai au 15 août ma série « Les GUS » vernissage le 4 mai à 17 h : Les Jardins de la Chapelle Saint-Roch 14 rue Claude BASSOT 88100 St Dié des Vosges. Vous pourrez découvrir les magnifiques jardins de Marie Odile et Jean-François et les grandes fresques de Clair Arthur. Visible tout l’été. Ouvert sur rendez-vous 06 36 90 34 20

Les jardins de la Chapelle St Roch 14 rue Claude BASSOT 88100 St Dié des Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges