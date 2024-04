FÊTE DES POSSIBLES La Vôge-les-Bains, dimanche 5 mai 2024.

FÊTE DES POSSIBLES La Vôge-les-Bains Vosges

Cet événement d’un weekend a pour vocation de faire découvrir les Associations de Transition et leurs activités, et toutes les initiatives locales citoyennes solidaires et de proposer au public toutes sortes de stands associatifs, ateliers, animations, jeux, expos, spectacles, concerts, …une belle surprise pour les enfants avec le manège à énergie parentale! et le coin Jeux!

objectif de l’événement les individus prennent en main leur présent et leur avenir localement, en s’organisant collectivement et dans l’entraide, face aux différents changements qui nous impactent écologiques et climatiques, mais aussi sociétaux, financiers, … Les Associations de Transition et ses membres se sont inspirés de la méthode proposée par Rob Hopkins, fondateur du mouvement Villes et villages en Transition, pour concevoir une vie associative et des actions éthiques, durables, soutenables et résilientes, s’inspirant de la Nature. A découvrir donc, lors de ce weekend festif et en musique!

CONCERTS et SPECTACLES participation libre au chapeau, en soutien du projet de Tiers Lieu Labô’aime de l’association Au Fil du BagnerotTout public

0 EUR.

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

place de la Fête

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est

