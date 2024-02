RDV AU PARC Contrexéville, dimanche 5 mai 2024.

RDV AU PARC Contrexéville Vosges

Dimanche

Sam. 4 Mai:

– 18h Concert* Le silence de la forêt , avec Olivia Gay (violoncelle) et Aurélien Pontier (piano)

Un récital de musique classique au profit de la forêt.

La violoncelliste Olivia Gay lance le projet un peu fou d’amener la musique au cœur de la forêt ou de sites naturels. Ce concept rare et unique, intitulé “Le Silence de la forêt”, a pour ambition de mobiliser via un événement musical, culturel et citoyen, le public, les pouvoirs publics et les médias au sujet des enjeux cruciaux liés à la préservation de la santé de nos forêts.

Accompagnée au piano par Aurélien Pontier, décrit par la presse comme une figure de premier plan de la jeune génération de pianistes français , un beau programme d’œuvres inspirées par la nature vous attend. De Jacques Offenbach à Camille Pépin, en passant par Edward Elgar, John Luther Adams et Max Richter, sous l’égide de la magnifique pièce d’Antonin Dvorák Le silence de la forêt, qui donne son nom à son initiative.

Une partie des royalties perçue par Olivia Gay pour la vente de son dernier album Whisper Me A Tree, sera reversée au fonds de dotation Agir pour la Forêt .

*En cas de pluie annoncée, le concert se tiendra à l’Eglise St Epvre de Contrexéville.

Poursuivez votre soirée au Casino de Contrexéville avec le diner-spectacle cabaret Berny Parker Show à 20h (49€)

Résa. avt le 20/04 au 03 29 08 01 14 ou dans les différents restaurants de la ville. Retrouvez-les en suivant ce lien https://www.contrextourisme.com/

Dim. 5 Mai

– de 14h à 15h30: Bibliothèque éphémère

La Médiathèque met à disposition des magazines, livres, mangas… à lire tranquillement sur un transat, allongé(e) dans l’herbe ou confortablement installé(e) sur une chaise.

– de 14h à 17h: Octodujeux

Passer un après-midi ludique avec l’OCTODUJEUX . Jeux en bois et autres vous attendent.

– 16h 3 orchestres harmonisent le parc *

Le partage de scène est une pratique ancrée dans le milieu des orchestres d’harmonie. On aime se rencontrer, partager des moments et des émotions musicales, jouer ensemble. L’occasion de jouer en milieu naturel ajoute de l’originalité à cette rencontre.

L’orchestre d’harmonie l’Union Musicale de Golbey dirigé par Arnaud Georges, un enfant du pays, l’orchestre d’harmonie La Concorde de Bourbonne-les bains dirigé par Damien Bonnin et l’orchestre d’harmonie de Contrexéville dirigé par Alain Jenn sauront vous proposer une palette très diversifiée de musique à la fois populaire, festive, traditionnelle, poétique et toujours de qualité.

Au total une centaine de musiciens présents pour vous faire vivre un après-midi musical intense.

L’humour et l’impertinence seront également présents avec les interventions de la médiathèque et d’une drôle de brigade théâtrale.

*repli en salle Brassens de l’Espace Chedid en cas de pluie annoncée.

Accès par la Rue de la Victoire ou par la Rue Ernest Daudet (animations situées à côté du tennis club), suivre fléchage.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 14:00:00

fin : 2024-05-05 16:00:00

Parc thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est mairie@contrexeville.fr

L’événement RDV AU PARC Contrexéville a été mis à jour le 2024-02-27 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE