CONCERT QUATUOR NEPTUNIUM Remiremont, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche

S’il est une formation que l’on entend rarement, c’est bien celle du quatuor de guitares. Formé au sein du Pôle Supérieur de Musique d’Aubervilliers La Courneuve en 2021, Neptunium propose un voyage musical tout en sensibilité à travers les époques et les styles que leurs parcours individuels les ont conduits à explorer. Amis à la scène comme à la ville, ces quatre jeunes artistes vous invitent à découvrir la guitare classique à travers un répertoire original (Federico Moreno Torroba, Nikita Koshkin, Leo Brouwer…) et des transcriptions d’oeuvres mythiques de la musique classique (Danse Macabre, Peer Gynt…), rassemblant ainsi mélomanes avertis comme curieux néophytes. Par ailleurs, grâce à leurs propres transcriptions, les membres de Neptunium s’emparent de répertoires peu joués que l’expressivité et la délicatesse de leurs guitares savent sublimer, dans un programme à 24 cordes. Fort de deux tournées estivales en 2022 et 2023 (Aveyron, Aude, Lorraine), Neptunium se produit actuellement dans des salles de concert et festivals de guitare et de musique de chambre (Festival International de Guitare de Paris, Festival de guitare Noisy-Bailly, Festival Ault-en-musique,…).Tout public

7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 17:00:00

fin : 2024-05-05 18:30:00

18 rue de la Franche Pierre

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

