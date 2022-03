COURSE ROSE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

COURSE ROSE Agde, 2 octobre 2022, Agde. COURSE ROSE Agde

2022-10-02 – 2022-10-02

Agde se ligue contre le cancer du sein dans le cadre du programme de sensibilisation nationale axé sur le dépistage, la prévention, la solidarité et le soutien. (Détail du parcours non communiqué à ce jour). #TEMPSFORT

liguecanceragde@gmail.com +33 6 65 58 92 16

