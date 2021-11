Nantes Espace 18 Loire-Atlantique, Nantes Corps et âmes Espace 18 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Corps et âmes Espace 18, 13 novembre 2021, Nantes. 2021-11-13 Expositionn du 22 octobre au 21 novembre 2021 :jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 19h Visites commentées le samedi à 16 h

Horaire : 14:00 19:00

Exposition : Eva Avril, Samuel Hense, Axelle Joncheray, Isabelle Montané Qui sommes-nous ?Notre présence sur terre est une énigme qui ne cesse de nous questionner. La photographie, le son et la vidéo sont précieux pour retenir la fragilité de nos existences et de nos histoires.A partir d'archives personnelles et de créations récentes, cette installation collective invite à naviguer entre mémoire et oubli, passé et présent. Dans le cadre de la 25e édition de la Quinzaine Photographique Nantaise 2021, Histoire(s) Espace 18

