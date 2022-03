CONT’O FOLIES 10EME EDITION – LA CHEVRE E LO BODEGAIRE Béziers, 21 mai 2022, Béziers.

CONT’O FOLIES 10EME EDITION – LA CHEVRE E LO BODEGAIRE Béziers

2022-05-21 – 2022-05-21

Béziers Hérault

6 EUR Cette année, la MJC lance la 10ème édition du festival du conte dont le thème, sélectionné en accord avec Gigi Bigot et Catherine Caillaud, est “La Terre est bleue comme une orange”.

En partenariat avec le CIRDOC, Gaby Mac Alister et Pascale Théron vous propose de découvrir l’histoire d’une chèvre menteuse qui meurt, mais qui grâce à la musique, va revenir à la vie. Dans ce conte, il y a des farfadets, le Drac, la belle Bruna et un mariage auquel le public est invité pour danser encore et encore.

Dès 6 ans – Entrée libre sur réservation

