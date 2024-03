CONTES POESIES CHANTEES Chanac, mercredi 20 mars 2024.

Soirée Contes et Poésies chantées

en 1er partie Contes et légendes d’Amériques du Sud Lucie CALAS conteuse et Luciano G.LUNA musicien

en 2nd partie Chantons les poètes par le duo Cheval 2 Trois

buvette sur place

Adhérents Foyers Ruraux 10 €

Non-adhérents 15€

Moins de 14 ans 5€ 5 5 EUR.

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

Chanac 48230 Lozère Occitanie voirier.gilles@gmail.com

