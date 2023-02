CONFERENCE – L’ÉVÊQUE DE BÉZIERS, LA CROISADE ET LES « CATHARES » : UNE INTRIGUE MÉDIÉVALE Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Herault Selon une idée courante, « la croisade contre les albigeois » qui a bouleversé l’Occitanie au début du XIIIe siècle aurait été lancée pour combattre les « Cathares ». Guillaume de Rocozels, l’évêque de Béziers, aurait refusé de lutter contre ces hérétiques avant d’être tué en 1205 à la veille de la croisade. Pourtant, certaines sources médiévales, dont l’inscription funéraire de l’évêque conservée dans les musées de Béziers, racontent une autre histoire. Guillaume de Rocozels a-t-il vraiment protégé des hérétiques? Comment expliquer ces massacres et cette croisade? Y avait-il vraiment des cathares dans le Midi?

Alessia Trivellone, Maître de conférence en Histoire médiévale, se propose de répondre à ces questions.

