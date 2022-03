CONFERENCE – ESCALE A SETE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CONFERENCE – ESCALE A SETE Béziers, 9 avril 2022, Béziers. CONFERENCE – ESCALE A SETE Béziers

2022-04-09 – 2022-04-09

Béziers Hérault En reliant deux mers et de nombreuses communes, l’œuvre de Riquet va considérablement faire évoluer les échanges économique et culturels entre ces dernières.

Gratuit – réservation par téléphone. En reliant deux mers et de nombreuses communes, l’œuvre de Riquet va considérablement faire évoluer les échanges économique et culturels entre ces dernières. Gratuit – réservation par téléphone. +33 4 67 36 81 60 En reliant deux mers et de nombreuses communes, l’œuvre de Riquet va considérablement faire évoluer les échanges économique et culturels entre ces dernières.

Gratuit – réservation par téléphone. MARC-GERARD

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

CONFERENCE – ESCALE A SETE Béziers 2022-04-09 was last modified: by CONFERENCE – ESCALE A SETE Béziers Béziers 9 avril 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault