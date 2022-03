Conférence – Débat : Paysages de la forêt d’Ecouves depuis le néolithique Carrouges Carrouges Catégories d’évènement: Carrouges

Conférence – Débat : Paysages de la forêt d'Ecouves depuis le néolithique
Carrouges, 27 mai 2022, 20:00:00 – 22:00:00
Le Chapitre D 16

A partir d'études de paléoenvironnement, d'archéologie et d'histoire qu'il a réalisé, Nicolas Blanchard nous présentera l'évolution des dynamiques paysagères de la forêt d'Ecouves depuis le néolithique à nos jours sous l'influence des activités humaines.

