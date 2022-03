Concours saut d’obstacles à Moncontour à Saint-Hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-BonnevalSaint-Hilaire-Bonneval Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Concours saut d'obstacles à Moncontour à Saint-Hilaire-Bonneval, 11 mars 2022

2022-03-11 – 2022-03-13

respect des gestes barrières

— porter un masque en arrivant et en partant,

— gel hydro-alcoolique à disposition Concours saut d’obstacles aux Chevaux de Moncontour à Saint-Hilaire-Bonneval :

– Amateur / Pro : du 11 au 13 Mars, du 23 au 25 Septembre et du 14 au 16 Octobre 2022.

– Grand régional : du 7 au 10 Avril 2022.

– Amateur / Pro jeunes chevaux : 19 et 20 Avril 2022.

– Club : 29 Mai 2022.

– Cycle classique jeunes chevaux : du 21 au 26 Juin 2022.

– Amateur et cycles libres : 16 et 17 Juillet 2022.

