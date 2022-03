Concours de Saut d’Obstacle SHF 2 Jeunes Chevaux + Hunter Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras

Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras Concours de Saut d’Obstacle dans le cadre du Circuit SHF 2 Jeunes Chevaux. Accès ouvert à tous. Concours organisé par Le haras national du Pin. Restauration sur place, accès libre, chien uniquement en laisse. SHF = Société Hippique Française.

Le hunter est une discipline alliant style et équitation classique. Très prisée par les cavaliers américains, cette discipline montante en France offre la possibilité aux couples de se mesurer sur un parcours d’obstacles de différents profils, tout en étant noté sur leur régularité, leur style et leur harmonie. Outre l’aspect technique du parcours, le jury attribue une note finale qui complète le score obtenu aux obstacles. En plein essor en Normandie, le hunter s’invite au Haras du Pin avec des épreuves d’élevage depuis quelques années mais aussi tout récemment avec le circuit régional normand. Concours de Saut d’Obstacle dans le cadre du Circuit SHF 2 Jeunes Chevaux. Accès ouvert à tous. Concours organisé par Le haras national du Pin. Restauration sur place, accès libre, chien uniquement en laisse. SHF = Société Hippique Française.

