Concours de belote Osenbach, vendredi 29 mars 2024.

Concours de belote Osenbach Haut-Rhin

Entre amis ou en duo, venez vous affronter aux cartes dans la bonne humeur et la convivialité. De nombreux lots récompenseront les joueurs. Buvette et restauration.

Nombre de participants limité. Inscriptions à partir de 19h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

16 rue du moulin

Osenbach 68570 Haut-Rhin Grand Est lamey.daniel@wanadoo.fr

L’événement Concours de belote Osenbach a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach