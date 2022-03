Concours d’Attelage Amateur Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras

Orne

Concours d'Attelage Amateur Le Pin-au-Haras, 22 mai 2022, Le Pin-au-Haras.

2022-05-22 – 2022-05-22

Concours d'attelage Amateur 1 Club organisé par l'ADAO. (Association des attelages de l'Orne). Une discipline ouverte à tous public qui pourra découvrir. le savoir faire des meneurs et le soucis de ces derniers à atteindre la perfection. Un événement pour tous en accès gratuit.

info@harasnationaldupin.fr +33 6 50 44 36 77 http://www.haras-national-du-pin.com/

