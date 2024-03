Concert Sonic Mess Le Labo (MJC) Castanet-Tolosan, jeudi 28 mars 2024.

Concert Sonic Mess Sortie de résidence Jeudi 28 mars, 20h30 Le Labo (MJC) Participation libre mais nécessaire

Début : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Concert Sonic Mess (sortie de résidence)

Un fanboy de Kurt Cobain, un rat de conservatoire, un oiseau des îles, et un chômeur notoire, Sonic Mess est un cocktail explosif de passion et de cool attitude. Dans un rock ambivalent, entre The Cure et The Smashing Pumpkins, leur message romantico-cynique s’adresse à tous les désabusés de « ce monde qui ne nous ressemble pas ».

Participation libre mais nécessaire

Le Labo (MJC) 20 avenue de toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie