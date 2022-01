CONCERT ORCHESTRE D’HARMONIE MUNICIPAL DE NISSAN Nissan-lez-Enserune, 30 janvier 2022, Nissan-lez-Enserune.

CONCERT ORCHESTRE D’HARMONIE MUNICIPAL DE NISSAN Nissan-lez-Enserune

2022-01-30 – 2022-01-30

Nissan-lez-Enserune Hérault Nissan-lez-Enserune

L’Orchestre d’Harmonie Municipal de Nissan est né en 2010, composé de 50 musiciens de cuivres, percussions et bois. C’est Michel Bes qui a été nommé à la direction de cet orchestre qui mêle des musiciens amateurs et professionnels autour du plaisir de la musique. Les membres de l’Orchestre d’Harmonie de Nissan sont issus d’horizons divers, Languedociens ou non, issus de la Garde Républicaine, du professorat ou encore de pratiques amateurs de qualité.

Très vite, l’Orchestre d’Harmonie de Nissan a su développer un répertoire allant de la musique classique aux musiques du monde, en passant par la variété et la musique de films. Son ambitieux objectif est de réconcilier tous les publics avec l’orchestration, quel que soit leurs âges ou leurs préférences musicales.

+33 4 67 11 84 84

Nissan-lez-Enserune

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT LA DOMITIENNE